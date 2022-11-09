Bakan Kirişci'den fidan sahiplenme etkinliğine davet
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle "http://gelecegenefes.com" sitesi üzerinden fidan sahiplenme etkinliği başlattı.
Ankara
Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu site üzerinden fidan sahiplendiğini belirtti.
- Son 20 yılda 6 milyar fidan toprakla buluşturuldu
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Paylaşımında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da kampanyaya katılmaya davet eden Kirişci, "11 Kasım'da 81 ilimizde buluşalım, #TürkiyeYüzyılınaNefes olalım." ifadesini kullandı.
11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü vesilesiyle https://t.co/HsYJxDkoAG sitesi üzerinden fidanımı sahiplendim.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) November 8, 2022
Değerli Bakanım @varank kardeşim sizi de kampanyamıza katılmaya davet ediyorum😊
11 Kasım’da 81 ilimizde buluşalım, #TürkiyeYüzyılınaNefes olalım. pic.twitter.com/W3A4jb0zRV
Varank da sosyal medya hesabından etkinliğe katıldığını ve fidan sahiplendiğini belirterek, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bakanım, sizin de var mı? 11 Kasım'da 81 ilimizde buluşalım; #TürkiyeYüzyılınaNefes olalım." paylaşımında bulundu.
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Benim de bir fidanım var.— Mustafa Varank (@varank) November 8, 2022
Sayın @MevlutCavusoglu bakanım, sizin de var mı?
11 Kasım'da 81 ilimizde buluşalım; #TürkiyeYüzyılınaNefes olalım. https://t.co/6XSODUR6YU pic.twitter.com/PzCFwxyckc