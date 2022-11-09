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Ekonomi

Bakan Kirişci'den fidan sahiplenme etkinliğine davet

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle "http://gelecegenefes.com" sitesi üzerinden fidan sahiplenme etkinliği başlattı.

Enes Duran   | 09.11.2022
Bakan Kirişci'den fidan sahiplenme etkinliğine davet Fotoğraf: Yasin Dikme/AA

Ankara

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu site üzerinden fidan sahiplendiğini belirtti.

Paylaşımında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da kampanyaya katılmaya davet eden Kirişci, "11 Kasım'da 81 ilimizde buluşalım, #TürkiyeYüzyılınaNefes olalım." ifadesini kullandı.

Varank da sosyal medya hesabından etkinliğe katıldığını ve fidan sahiplendiğini belirterek, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bakanım, sizin de var mı? 11 Kasım'da 81 ilimizde buluşalım; #TürkiyeYüzyılınaNefes olalım." paylaşımında bulundu.

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