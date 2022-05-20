Bakan Kirişci, 25,4 milyon liralık tarımsal destekleri üreticilere ödediklerini bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toplamda 25 milyon 414 bin 535 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün üreticilerin hesaplarına aktardıklarını belirtti.
Ankara
Bakan Kirişci, twitter hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Desteği;— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) May 20, 2022
18 milyon 635 bin 700TL
Kırsal Kalkınma Desteği:
6 milyon 778 bin 835 TL
Toplamda 25 Milyon 414 Bin 535 TL’lik Tarımsal Destekleme Ödemelerini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/7txKrY085D
Deniz ve iç su balıkçı gemilerinde 0-4,99 metre olanlar için bin lira, 5-7,99 metre olanlar için bin 250 lira, 8-9,99 metre olanlar için bin 350 lira, 10-11,99 metre olanlar için bin 450 lira belirlediklerini aktaran Kirişci, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması için 18 milyon 635 bin 700 liralık destek sunduklarını kaydetti.
Kırsal kalkınma desteği için ise 6 milyon 778 bin 835 lira ödeme yaptıklarına değinen Kirişci, "Toplamda 25 milyon 414 bin 535 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.