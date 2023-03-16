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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Yakın zamanda Ankara-Sivas YHT Hattı'nı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin mega projeleri" arasında yer alan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'ndaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını, hattın yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Merve Özlem Çakır  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Bakan Karaismailoğlu: Yakın zamanda Ankara-Sivas YHT Hattı'nı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Ankara

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin bir yandan deprem yaralarını sararken diğer yandan devam eden projelerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın da bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Ankara-Eskişehir hattında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliğine Ankara-Sivas YHT Hattı'nın da ilave edilmesiyle başkent merkezli yüksek hızlı demir yolu ağının önemli bir parçasının daha tamamlanacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "405 kilometrelik Ankara-Sivas YHT Hattı'mız aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olacak." bilgisini verdi.

250 kilometre/saat hıza uygun inşa edilen YHT hattıyla Ankara ile Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye düşeceğini belirten Karaismailoğlu, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminin de 1 saate ineceğini ifade etti.

1,4 milyon vatandaşımız YHT ile seyahat imkanına kavuşacak

Karaismailoğlu, bu projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta yaşayan yaklaşık 1,4 milyon vatandaşın YHT ile seyahat imkanına kavuşacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ankara-Sivas YHT Hattı'nın tamamlanmasıyla proje güzergahında bulunan illerle birlikte Sivas'a komşu illerin de kara yolu artı YHT bağlantılı olarak YHT'ye ulaşımları sağlanabilecek. Toplam 405 kilometre uzunluğa sahip proje kapsamında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas'ta olmak üzere toplam 8 istasyon inşa ettik. Toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgunun yapıldığı projede ilklerin de yaşandığı önemli sanat yapılarını yaptık. Proje kapsamında toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 tünel, toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 adet de viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde yer alıyor. En uzun demir yolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metre ile Çerikli/Kırıkkale'de yaptık. 90 metreyle Türkiye'nin en uzun açıklığa sahip demir yolu viyadüğü ve 88,6 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü Elmadağ'da inşa ettik. Ayrıca, bu viyadük dünyada MSS yöntemiyle (kalıp arabası) 90 metre açıklık geçirilerek en uzun açıklık geçilen demir yolu viyadüğüdür."

Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldı

Karaismailoğlu, hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldığına işaret ederek, 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol (beton yol) uygulamasının da gerçekleştirildiğini bildirdi. Proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Ankara-Sivas YHT Hattı'nda çalışmalarımızda sona yaklaştık. Yakın zamanda Ankara-Sivas YHT Hattı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde çalışmalarımızla ülkemize, ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her projeyle ülkemizi bir adım daha ileriye taşıyacağız. Milletimizle el ele, omuz omuza ilerlemeyi sürdüreceğiz."

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