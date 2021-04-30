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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi bir lojistik süper güç haline getirecek altyapıyı oluşturmak için çalışma yürütüyoruz

Ömer Faruk Cebeci   | 30.04.2021
Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi bir lojistik süper güç haline getirecek altyapıyı oluşturmak için çalışma yürütüyoruz

Zonguldak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Stratejik bir bakış açısıyla ülkemizi dünyanın ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç haline getirecek altyapıyı oluşturmak için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde harcama yaparak, karada, havada, denizde ve demir yollarında ülkemizi kuşatan bir altyapı oluşturduk. Türkiye'yi her noktasından dünyayla yakınlaştırdık." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Toplam yolcu sayısı sıralamasında Türkiye, 2018 ve 2019 yıllarında dünyada 10'uncu ve Avrupa'da 5'inciyken pandemiye rağmen 2020 yılında Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından açıklanan ön sonuçlara göre dünyada 9'unculuğa ve Avrupa'da da 3'üncülüğe yükselmiştir."

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