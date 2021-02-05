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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'yle, yılda 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'yle, her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız."dedi.

Deniz Açık,Burak Akay   | 05.02.2021
Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'yle, yılda 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız

Çanakkale

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsüyle ilgili, "Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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