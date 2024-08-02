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Ekonomi

Bakan Kacır: Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin temmuzda ihracatta rekor tazelediğini belirterek, başta HIT-30 olmak üzere teşvik programlarıyla ihracata ivme kazandırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Zeynep Duyar  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Bakan Kacır: Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz

Ankara

​​​​​​​Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuzda ihracatta rekor kırıldığını anımsattı.

Temmuzda ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştığını aktaran Kacır, "Dış ticaret açığımız yüzde 42,3 azaldı. Yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolarla rekor kırdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve diğer teşvik programlarımızla Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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