Bakan Kacır: Teknogirişim Rozeti sahibi girişimcilerimize 5 milyon liraya kadar kredi sunuyoruz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla GO Dijital Cüzdan ile sağlanan Yapay Zeka Kredi Programı kapsamında, Teknogirişim Rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi sunduklarını bildirdi.