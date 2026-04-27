Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tech Visa" programı kapsamında dijital şirketlerin kuruluş süreçlerinin sadeleştirilip, tüm bürokratik engellerin ortadan kaldırıldığını belirtti.

Bakan Kacır: "Tech Visa" programı kapsamında dijital şirketlerin kuruluş süreçleri sadeleştirildi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tech Visa" programı kapsamında dijital şirketlerin kuruluş süreçlerinin sadeleştirilip, tüm bürokratik engellerin ortadan kaldırıldığını belirtti.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan "Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez" vizyonu kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bakan Kacır, Türkiye'de 13 bin şirketin faaliyet gösterdiğini ve yenilik geliştirilen 114 teknopark bulunduğunu dile getirerek, bu şirketlerin de desteklerden yararlandıklarını söyledi.

Türkiye'nin, savunma sanayisinde dünya standartlarında, yüksek teknoloji ürünler ve sistemler tasarlayıp ürettiğine dikkati çeken Kacır, ülkenin girişimcilik ekosisteminin gücüne, bu alandaki yeteneklerin Türkiye'ye gelmesi için yeni bir fırsat penceresi açtıklarını anlattı.

Kacır, "Tech Visa" programıyla dijital yeteneklerin iki haftada çalışma izni alabildiklerini, programın ilk yılında Türkiye'ye 5 binden fazla dijital yetenek çekmeyi başardıklarını söyledi.

Bu doğrultuda bir adım daha ileri gittiklerini ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Şirket kuruluş süreçleri sadeleştirilerek çok kısa sürede tamamlanabilir hale getirildi ve tüm bürokratik engeller ortadan kaldırıldı. Yabancı yatırımcılar, fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmadan, pasaport temelli kimlik doğrulama (KYC) süreciyle tamamen uzaktan şirket kurabilecek. Girişimciler, ilk günden itibaren operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltan sanal ofis hizmetlerine ve otomatik muhasebe altyapısına erişebilecek. Dijital şirket üyeleri, 'Terminal İstanbul Projesi' kapsamında dünya standartlarında bir girişimcilik merkezine erişim sağlayan özel ayrıcalıklardan yararlanacak."

Kacır, belirli bir ölçeğe ulaşana kadar uygun kriterleri karşılayan şirketlere yönelik vergi muafiyeti ve maliyet teşvikleri sunulacağının altını çizerek, "Bu adımlarla Türkiye'nin gelecekte girişimler ve yetenekler için daha güçlü bir merkez haline geleceğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Yenilenebilir enerji yatırımları için düzenleme var"

Yeşil dönüşümün Türkiye'nin öncelikli stratejisi olduğunu, bu kapsamda sanayinin yeşil dönüşümündeki aktivitelerini desteklediklerini dile getiren Kacır, yenilenebilir enerji yatırımlarına değindi.

Kacır, bugün itibarıyla 23 gigavatlık güneş enerjisi üretimine ulaştıklarını ifade ederek, "Ayrıca 13 gigavatlık bir rüzgar enerjisi seviyesine ulaştık. 2035 itibarıyla 80 gigavat güneş ve 40 gigavat rüzgar enerjisi üretimine ulaşacağız. Aynı zamanda Meclisimizde yeni bir düzenleme de çıktı. Yatırımcıların, yenilenebilir enerji yatırımlarını tamamlaması için kolaylıklar sağlayacak bir düzenleme var. Gelişmeleri de takip ediyoruz, sürekli olarak bu yatırımları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üretime bu yılın sonunda başlayacağını belirten Kacır, Türkiye'nin iki nükleer yatırımına hazırlandığını bunlardan birinin 20 gigavatlık nükleer enerji üreteceğini, SMR'lerle (küçük modüler reaktörler) de 50 gigavatlık bir üretime ulaşılacağını kaydetti.

Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yeni bir programa başladıklarını bildirerek, SMR teknolojisini geliştireceklerini sözlerine ekledi.