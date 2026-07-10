Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "NATO Zirvesi'nde de bir kez daha gördük ki bugün masada sözü dinlenilen, sahada kabiliyetleriyle fark oluşturan, dostlarına güven, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren Türkiye var." dedi.

Bakan Kacır: NATO Zirvesi'nde de gördük ki bugün masada sözü dinlenilen bir Türkiye var Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "NATO Zirvesi'nde de bir kez daha gördük ki bugün masada sözü dinlenilen, sahada kabiliyetleriyle fark oluşturan, dostlarına güven, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren Türkiye var." dedi.

Programı dolayısıyla kente kendi kullandığı Togg aracıyla gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uzun Mehmet Camisi'nde cuma namazı çıkışında cemaate, üzerinde "Milli Teknoloji Hamlesi" yazılı kazandan aşure dağıttı, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen "Zonguldak Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış Töreni"ne katılan Kacır, kömürün yerin yedi kat altından, çeliğin fabrikalardan, helal rızkın ve azmin her haneden yükseldiği bu toprakların, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunda daima öncü ve özel yere sahip olduğunu söyledi.

"Türkiye Yüzyılı"nda ülkenin enerji kapısı olacak Zonguldak'a yeni eser ve hizmetler kazandırmak için bir araya geldiklerini belirten Kacır, açılışını yapacakları 7 projenin hayırlı olmasını diledi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda dünyada eşine az rastlanır büyük kalkınma hamlesine imza attıklarını, sanayiden teknolojiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar hemen her alanda Türkiye'yi dünyada örnek konuma taşıdıklarını ifade ederek savunma sanayisinde destanlar yazan, kendi otomobilini üreten, uzay ve havacılıkta yeni ufuklara yürüyen Türkiye'nin olduğunu anlattı.

Türkiye'nin NATO Ankara Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde bir araya geldiğini, dünya diplomasisinin kalbinin iki gün boyunca başkentte attığını anımsatan Kacır, şöyle devam etti:

"NATO Zirvesi'nde de bir kez daha gördük ki bugün masada sözü dinlenilen, sahada kabiliyetleriyle fark oluşturan, dostlarına güven, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren Türkiye var. Elbette bu tabloyu mümkün kılan, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle aynı hedefe yürüyen, topyekun kalkınan Türkiye'dir. Ülkemizin tarihinde altın dönem olarak ifade edilebilecek son 23 yılda her şehrimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirmek üzere proje ve asırlık hizmetleri birer birer hayata geçirdik. Şehirlerimizi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren değil, yarının üretim, istihdam ve ihracat hedeflerini omuzlayacak kalkınma üsleri haline getirmek üzere memleketimizin her karışını yeni yatırımlarla buluşturduk."

"7 bin 100 ilave istihdam oluşturduk"

Bakan Kacır, Türkiye'nin sanayileşme hafızasında müstesna yere sahip Zonguldak'ın kalkınma yürüyüşlerinin örnek şehirlerinden olduğunu belirterek kentte son 23 yılda planlı sanayileşmeyi önceliklendirdiklerini, kentin üretim omurgası organize sanayi bölgelerinde 7 bin 100 ilave istihdam oluşturduklarını dile getirdi.

Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde çevre dostu üretimi güvence altına alacak yüksek kapasiteli atık su arıtma tesisi yatırımını bu yıl yatırım programlarına aldıklarını, bunu hızla gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Son 23 yılda Zonguldak'ta 12 binden fazla KOBİ'ye 2 milyar 700 milyon liralık destek sağladıklarını aktaran Kacır, kentteki sanayi sitelerini de KOBİ'lerin ve esnafın mekansal ihtiyaçlarına bütüncül yaklaşımla yanıt veren, güçlü alt ve üstyapıya sahip, ahilik kültürünü canlı tutan örnek üretim alanları olarak konumlandırdıklarını ifade etti.

Bu anlayışla kentteki sanayi sitelerinin altyapı çalışmaları için 1,5 milyar lira finansman sağladıklarını, 2 binden fazla ilave istihdamın önünü açtıklarını, bugün de "74 iş yerlik Zonguldak Girişim Sanayi Sitesi"nin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Kacır, Bakanlığın destekleriyle hayata geçirilen bu yatırımın esnafın daha güvenli, modern ve verimli koşullarda üretmesini sağlayacağını, şehre yeni istihdam kapıları açacağını, yeni üretim hikayelerine ev sahipliği yapacağını anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, yatırım teşvikleriyle kentte 887 milyar lira yatırımın ve 22 binin üzerinde istihdamın önünü açtıklarını belirterek "Yeni teşvik sistemimizle ilimizde yapılacak yatırımlarda istihdam edilen çalışanların SGK İşveren Paylarının yarısını, yatırımın organize sanayi bölgelerimizde gerçekleşmesi durumunda 4 yıl boyunca Bakanlığımız karşılıyor. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılan krediler için finansman desteğini 30 milyon liraya çıkardık. 9,25 puan finansman desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranıyla vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sunuyoruz." diye konuştu.

Bakan Kacır, yeni teşvik sistemlerinin ana unsurlarından Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısında, Katma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler ve Yassı Çelik Tabanlı Yüksek Katma Değerli Ürün Üretimi için toplam 154 milyon liralık 3 yatırım projesini desteklediklerini belirtti.

Ocak ayında destek başlıklarını güncelledikleri Yerel Kalkınma Hamlesi'nde Zonguldak'ta Doğa Temelli Turizm Yatırımları, Endüstriyel Orman Ürünleri ile Ahşap-Kompozit Esaslı Katma Değerli Üretim, Su Ürünleri Üretimi ve Katma Değerli Ürün İşleme Tesisi, Yassı Çelik Tabanlı Katma Değerli Ürün Üretimi alanlarında hayata geçirilecek toplam 3,1 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 12 proje başvurusu aldıklarını aktaran Kacır, bu programda destekledikleri projeler için 301 milyon liraya kadar finansman katkısı ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlayacaklarını anlattı.

Kacır, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı vasıtasıyla kentte yürütülen 334 kalkınma projesine 1 milyar 200 milyon lira destek sağladıklarını ifade ederek, bugün de kalkınma ajansının destekleriyle yerel ürünlerden mesleki eğitime, balıkçılıktan tarımsal sanayiye, turizmden kültürel alanlara Zonguldak'ın kalkınma ufkunu büyüten 5 projenin açılışını gerçekleştirmenin gururunu paylaştıklarını kaydetti.

Hayata geçirdikleri projelerle, coğrafi işaretli "Devrek kireni"ni katma değerli ürünlere dönüştürdüklerini, "Devrek bastonu"yla kültürel zeminde buluşturarak ilçenin özgün değerlerini üretime, markalaşmaya ve kırsal kalkınmaya kazandırdıklarını belirten Kacır, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurdukları tersine mühendislik ve ileri üretim laboratuvarıyla makine imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirdiklerini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kilimli'de hayata geçirdikleri yatırımla balıkçıların ağ bakım, onarım, depolama ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacak modern altyapı kurduklarını ifade ederek, çatılara yerleştirilen güneş enerji sistemleriyle bu tesislerin elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak çevre dostu ve sürdürülebilir üretim modelini hayata geçirdiklerini söyledi.

Devrek'te atıl durumdaki köy okulunu üretime kazandırarak soğuk hava deposu, meyve kurutma, muhafaza ve paketleme faaliyetlerinin yapılacağı ticari tesise dönüştürdüklerini dile getiren Kacır, böylelikle gençlerin ve kadınların üretime katılımını artırdıklarını, aronya, kızılcık, kuşburnu gibi yöresel ürünlerin katma değerli ürünlere dönüşmesinin önünü açtıklarını anlattı.

Kacır, Zonguldak'taki jeopark altyapısını UNESCO Küresel Jeopark Ağı üyeliğine hazır hale getirdiklerini dile getirerek bu çalışmayla kentin madencilik hafızasını turizmle buluşturduklarını, kenti yalnızca üretimin değil, kültür ve doğa turizminin de cazibe merkezi yapma yolunda kıymetli adım attıklarını kaydetti.

"Tam bağımsız Türkiye'yi, düşünen, tasarlayan, üreten gençler inşa edecek"

Tam bağımsız Türkiye'yi, düşünen, tasarlayan, üreten, kodlayan, geliştiren ve engellere aldırmadan hayallerinin peşinden giden gençlerin inşa edeceğine işaret eden Kacır, TEKNOFEST'ler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, bilim merkezleri, bilim şenlikleri ve fuarları, "Sektör Kampüste" gibi pek çok adımla gençleri geleceğin yetkinlikleriyle buluşturduklarını söyledi.

Kacır, açılışını yaptıkları Milli Teknoloji Atölyesi'nin de gençlerin teknoloji geliştiren, yenilikçi çözümler üreten ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunan bireyler olarak yetişmesi için attıkları adımların Zonguldak'taki örneklerinden biri olduğunu belirterek, "TÜBİTAK'ın 30 milyon lira desteğiyle Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde hizmete aldığımız atölye, yazılımdan robotiğe, yapay zekadan tasarıma, elektronik sistemlerden proje geliştirmeye kadar farklı alanlarda gençlerimizin ihtiyaç duyduğu altyapıyı sunacak. İnanıyorum ki bu atölyede yetişecek gençlerimiz, Zonguldak'ın emeğini, üretim kültürünü ve sanayi mirasını yeni nesil teknolojilerle buluşturarak Milli Teknoloji Hamlemizin öncüleri olacak." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, gelecek dönemde Zonguldak'ın kalkınma yolculuğuna hız katacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu da projelerin kentin ekonomisine katma değer sağlayacağını kaydetti.

Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Hacıbektaşoğlu, Bakan Kacır'a Devrek bastonu hediye etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kacır, yerel üreticinin yaptığı manda yoğurdunun tadına baktı.

Programa, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile belediye başkanları, kurum müdürleri, akademisyenler katıldı.