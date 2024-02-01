Bakan Kacır: Dijital Sanatlar Akademisi Projesi'nin çağrısını başlatıyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Kalkınma Ajansının öncülüğünde hayata geçirilen İSF Dijital Sanatlar Akademisi Projesi'nin çağrısını başlattıklarını belirtti.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İSF Dijital Sanatlar Akademisi Animasyon ve 3B Modelleme Eğitimleri için başvurular başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle kurulan akademi, Türkiye'nin en kapsamlı ve bütünsel animasyon eğitimini vermeye hazırlanıyor.
Mart ayında başlaması planlanan ilk eğitim döneminin süresi, her iki alan için de 6 ay olarak belirlendi. Dönem boyunca animasyon alanında 30, 3B modelleme alanında 30 olmak üzere toplamda 60 katılımcı, 384 saat yüz yüze uygulamalı eğitim alacak. Yüz yüze eğitimler, proje ortağı İSF Stüdyoları'nın Ankara Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde verilecek. Eğitim süresince final projesi, ödev ve kritik süreçleri ile katılımcının yalnızca stüdyoda geçen zamanda değil, 6 ay boyunca her an öğrenim sürecine dahil edilmesi sağlanacak.
- "Geliştirilen içerikler Türkiye'nin hizmet ihracatına önemli katkılar sunacak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yaratıcı ve dijital endüstrilerini desteklemeye devam ettiklerine işaret ederek, "İSF, Türk çocuklarının sevgilisi olan, aynı zamanda bizim Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda yol arkadaşımız Rafadan Tayfa'yı geliştiren ekibin bulunduğu yer. Rafadan Tayfa'nın son filmi Hayrimatör halihazırda sinemalarda sunulmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla 2 milyon izleyiciyi geçti, bu tabii çok büyük bir başarı. Ümit ediyorum ki önümüzdeki haftalarda da bu başarı devam edecek. Yerli içeriklerimizin toplumumuz ve çocuklarımız tarafından sahiplenilmesinden, dikkatle takip edilmesinden ve beğeniyle izlenmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Kacır, Türkiye'nin teknoparklarında bulunan 10 binden fazla firmanın 201'inin, yaratıcı endüstriler alanında teknoloji geliştiren, araştırma, geliştirme, inovasyon yapan firmalar olduğunu bildirdi. Tasarım merkezleri uygulamasıyla da sektörü desteklediklerine dikkati çeken Kacır, sektörün 21 merkezde dijital, kreatif içerikler geliştirdiğini aktardı.
Bu içeriklerin, Türkiye'nin hem kendi toplumsal talebine yerli içeriklerle yanıt vermesini sağladığını hem de yıldan yıla büyüyen bir ihracat potansiyelini ortaya çıkardığının altını çizen Kacır, sektörün gelecek yıllarda Türkiye'nin hizmet ihracatına önemli katkılar sunacağına inandığını vurguladı.
"180 kişiye animasyon ve modelleme eğitimi sunulacak"
Türk oyun şirketinin geliştirdiği Royale Match oyununun, geçen aylarda dünyada en fazla gelir elde eden oyun olmayı başardığına değinen Kacır, şunları kaydetti:
"İnanıyorum ki bu başarı önümüzdeki dönemde geliştirilen muhteşem içeriklerle Türk toplumunun beğenisini kazanan animasyon sektörümüzün de elde edeceği bir başarı olacak. Biz de bu sektörü geliştireceğiz ama bu sektörün gelişiminde elbette en önemli unsur aslında tüm entelektüel kapasite gerektiren, tüm inovasyon gerektiren alanlarda olduğu gibi beşeri sermaye. Ankara Kalkınma Ajansımızın öncülüğünde hayata geçirilen Dijital Sanatlar Akademisi Projesi'nin çağrısını başlattık. Akademi vasıtasıyla animasyon ve modelleme eğitimi, hak kazanan 180 kişiye sunulacak. Bugünden itibaren Dijital Sanatlar Akademisi eğitimlerine katılmak isteyen tüm arkadaşlarımızın Ankara Kalkınma Ajansımızın web sayfasından başvuru yapmasını bekliyoruz."
İSF Dijital Sanatlar Akademisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle 2023 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitimi Derneği yürütücülüğünde, Rafadan Tayfa ve Yade Yade gibi pek çok prestijli animasyon projesine imza atan İSF Stüdyoları ortaklığında ve Animasyon Film Yapımcıları Derneği (ANFİYAP) iştirakleriyle kurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.