Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Renault Group Türkiye CEO'su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Jaillet'ye Turkuaz Kart verdi.

Bakan Işıkhan, Renault Group Türkiye CEO'su Jaillet'ye Turkuaz Kart verdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Renault Group Türkiye CEO'su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Jaillet'ye Turkuaz Kart verdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yatırım, üretim ve istihdam vizyonumuza katkı sunan uluslararası şirketlerin kıymetli temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Renault Group Türkiye CEO'su Sayın Lionel Jaillet'e Turkuaz Kartımızı teslim ettik. Güçlü ekonomisi, güvenli yatırım ortamı ve istikrarlı yapısıyla Türkiye, küresel yatırımların yükselen adresi olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

"Nitelikli Yatırımın Yeni Rotası: Türkiye" vizyonuyla yürütülen Turkuaz Kart programı kapsamında bugüne kadar Türkiye'ye yatırım yapan, ülkenin uluslararası alanda tanınırlığına katkı sağlayan nitelikli yabancı yatırımcılar, şirket yöneticileri ve sporculara Turkuaz Kart verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Turkuaz Kart programı kapsamında verilen kart, süresiz çalışma hakkı ve ikamet kolaylığı sağlıyor.

Programla, nitelikli yabancı yatırımcı ve nitelikli yabancı iş gücünün Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.