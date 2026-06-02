Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi, işveren ve memur temsilcileriyle Cenevre'de görüştü.

Bakan Işıkhan, işçi, işveren ve memur temsilcileriyle Cenevre'de bir araya geldi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi, işveren ve memur temsilcileriyle Cenevre'de görüştü.

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünce (ILO) düzenlenen 114'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak için geldiği İsviçre'de temaslarını sürdürüyor.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar tarafından Daimi Temsilcilik konutunda kendisi ve Türkiye'den gelen heyet onuruna verilen resepsiyona katılan Işıkhan, konferans dolayısıyla Cenevre'de bulunan işçi, işveren ve memur heyetleri ile görüştü.

Resepsiyona, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Mustafa Güven, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve davetliler katıldı.