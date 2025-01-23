Dolar
35.65
Euro
37.13
Altın
2,746.24
ETH/USDT
3,195.20
BTC/USDT
101,778.00
BIST 100
10,132.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Alp Mercan için Ankara Gölbaşı'nda cenaze töreni düzenleniyor
logo
Ekonomi

Bakan Işıkhan: Çalışan annelere bu yıl, 3 ilde 15 milyon liradan fazla destek sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan,"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)" kapsamında, çalışan annelere bu yıl, 3 ilde 15 milyon liradan fazla destek sağlanacağını bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Bakan Işıkhan: Çalışan annelere bu yıl, 3 ilde 15 milyon liradan fazla destek sağlanacak

Ankara

Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, çalışan annelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini vurgulayan Işıkhan, "Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

20 ay süreyle yürütülen projenin bu yılki aylık destek tutarları şöyle:

"Tam zamanlı çalışan annelere 510 avro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 avro, yarı zamanlı çalışan annelere 255 avro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 avro."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Barzani'yi kabul etti
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Doğan ailesi son yolculuğuna uğurlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alınacak sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı
MSB kaynakları: TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otellerin yangın merdivenleri ve önleme sistemleri görüntülendi

Benzer haberler

Bakan Işıkhan: Çalışan annelere bu yıl, 3 ilde 15 milyon liradan fazla destek sağlanacak

Bakan Işıkhan: Çalışan annelere bu yıl, 3 ilde 15 milyon liradan fazla destek sağlanacak

İŞKUR'un "Aday Havuz Sistemi" ile iş arayan 82 bin 544 kişiyle iletişime geçildi

Geçen yıl 411 bin 383 mesleki yeterlilik belgesi verildi

Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu bildirdi

Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu bildirdi
Bakan Işıkhan'dan İSG hizmetlerine ilişkin paylaşım

Bakan Işıkhan'dan İSG hizmetlerine ilişkin paylaşım
Bakan Işıkhan: Madencilik sektöründeki kayıt dışı istihdam oranı 2023 itibarıyla minimum seviyeye ulaştı

Bakan Işıkhan: Madencilik sektöründeki kayıt dışı istihdam oranı 2023 itibarıyla minimum seviyeye ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet