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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılına ilişkin asgari ücreti açıklıyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da Birlik Vakfı’nı ziyaretinde konuşuyor
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Ekonomi

Bakan Işıkhan: 5 bin lira en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır." dedi.

Ahmet Sertan Usul  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Bakan Işıkhan: 5 bin lira en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

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