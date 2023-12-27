Bakan Işıkhan: 5 bin lira en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır." dedi.
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 27, 2023
Ödemeler, ilgili kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından en kısa süre içerisinde emeklilerimizin banka hesaplarına… pic.twitter.com/eI0UOggY57
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.