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Milli Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı
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Ekonomi

Bakan Ersoy'dan 'profesyonel turist rehberleri için kredi imkanı' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtıklarını kaydetti.

Mehmet Tosun   | 19.04.2020
Bakan Ersoy'dan 'profesyonel turist rehberleri için kredi imkanı' açıklaması

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtıklarını bildirdi.

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, profesyonel turist rehberlerine yönelik kredi hazırlığını Hazine ve Maliye Bakanlığı ile tamamladıklarını belirtti.

Türkiye'de aktif olarak çalışan 8 bin profesyonel turist rehberinin bulunduğunu aktaran Ersoy, "6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtık. Rehberlerin tamamı yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, koronavirüs salgını nedeniyle müze ve ören yerlerinin kapalı olmasından dolayı "MüzeKart"ların süresinin uzatılacağını kaydederek "Ziyaretçiler müzelerimize yeter ki gelsinler. Biz onları üzmeyiz. Müzelerimizin kapalı kaldığı süreyi kartların bitiş sürelerine ilave edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile mayıs ayının ortasından itibaren yoğun bir tanıtım çalışmasına başlayacaklarını da belirten Ersoy, ülkeler ve havalimanlarının olduğu bölgeler bazında başlatacakları bu çalışmalar kapsamında, hedef pazarların ulusal ve sosyal medyalarında çok ciddi tanıtım yapacaklarını ifade etti.

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