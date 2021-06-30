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Ekonomi

Bakan Elvan: Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek

Merve Özlem Çakır   | 30.06.2021
Bakan Elvan: Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ankara’da TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz. Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum." dedi.

Elvan, "İhracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi, küçük ölçekli firmaya ilave işe aldığı her kişi için KGF kefaletiyle kredi sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

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