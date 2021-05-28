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Ekonomi

Bakan Elvan: Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 28.05.2021
Bakan Elvan: Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık

İstanbul
Hazine ve Maliye Bakan Lütfi Elvan, "Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz." dedi.

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Bakan Elvan: Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık