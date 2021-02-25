Bakan Elvan: Reform politikalarımızın detaylarını Cumhurbaşkanı'mız martın ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız martın ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.
Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.