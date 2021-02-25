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Ekonomi

Bakan Elvan: Reform politikalarımızın detaylarını Cumhurbaşkanı'mız martın ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız martın ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 25.02.2021
Bakan Elvan: Reform politikalarımızın detaylarını Cumhurbaşkanı'mız martın ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.

Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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