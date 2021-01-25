Bakan Elvan: Geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Kovid-19 nedeniyle geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğle erteledik." ifadesini kullandı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Kovid-19 nedeniyle geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğle erteledik." ifadesini kullandı.
Bakan Elvan, sinema, kahvehane, internet kafe, halı saha ve hamam faaliyetinde bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 itibarıyla mücbir sebep kapsamına alındığını kaydetti.
Elvan, "Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar uzatıldı." açıklamasında bulundu.
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