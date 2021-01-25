Euro
8.98
Dolar
7.37
BIST 100
1,555.32
Altın
1,851.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Görevimiz İlk Yardım” programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19'a karşı geliştirilen VLP aşısının toksisite testlerinin yapıldığı laboratuvarda incelemelerde bulundu
logo
Ekonomi

Bakan Elvan: Geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Kovid-19 nedeniyle geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğle erteledik." ifadesini kullandı.

Merve Özlem Çakır   | 25.01.2021
Bakan Elvan: Geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Kovid-19 nedeniyle geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğle erteledik." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan, sinema, kahvehane, internet kafe, halı saha ve hamam faaliyetinde bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 itibarıyla mücbir sebep kapsamına alındığını kaydetti.

Elvan, "Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar uzatıldı." açıklamasında bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin vergi ödeme süreleri ertelendi
İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 27 bin 839 kişi hakkında işlem yapıldı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 774 bini geçti

Benzer haberler

Bakan Elvan: Geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik

Bakan Elvan: Geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik

Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin vergi ödeme süreleri ertelendi

TMSF yönetimindeki Koza Altın vergi sıralamasında 13'üncü oldu

Bakan Elvan: 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz

Bakan Elvan: 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz
Cumhuriyet tarihinin en büyük 'akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı' operasyonunda 220 zanlı yakalandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük 'akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı' operasyonunda 220 zanlı yakalandı
Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a iletti

Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a iletti