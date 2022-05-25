Bakan Dönmez: Yakında ilk yerli türbin üretimine geçeceğiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yakında ilk yerli türbin üretimine geçeceğiz. İlk yerli türbin ve ilk yerli jeneratörümüzü Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralimizde kullanacağız." dedi.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da Hedef 2053: Termik Santrallerin Geleceği Çalıştayı'nda yaptığı konuşmarda, "Yakında ilk yerli türbin üretimine geçeceğiz. İlk yerli türbin ve ilk yerli jeneratörümüzü Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralimizde kullanacağız." ifadesini kullandı.
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