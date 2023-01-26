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Ekonomi

Bakan Dönmez: Söğüt'te Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Söğüt'te yarın Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız orada ilk altını dökmüş olacak." dedi.

Mustafa Yılmaz, Harun Reşit Kaymaz   | 26.01.2023
Bakan Dönmez: Söğüt'te Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız Fotoğraf: Harun Reşit Kaymaz - AA

Bilecik

Bakan Dönmez, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'yı ziyaretinin ardından, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış töreni alanında incelemelerde bulundu.

Tören alanında gazetecilere açıklama yapan Dönmez, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 60'a yakın projenin açılışının yapılacağını anımsatarak, bu projelerden 21'inin kendi bakanlığının çalışmalarıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

Açılışı yapılacak Söğüt'teki altın madeniyle ilgili de bilgi veren Bakan Dönmez, "Söğüt'te yarın Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız orada ilk altını dökmüş olacak. Akabinde de sağlık yatırımlarımız başta olmak üzere, sulama ve özel sektöre ait yatırımlar var. Yarın bütün Bilecikli hemşehrilerimizi törenin yapılacağı bu meydana bekliyoruz." diye konuştu.

Bilecik'in son yıllarda kalkınan, gelişen ve sanayisi hızla büyüyen kentlerden biri olduğunu vurgulayan Dönmez, şehrin artık bir kavşak noktasında yer aldığını belirtti.

Kentin yol ve ulaşım problemi kalmadığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Yakında Yenişehir'e bağlantı yolumuz tamamlanacak. Yine Osmaneli üzerinden limana olan demir yolu projemiz devam edecek. Bunları da dikkate aldığımızda burada üretilen ürünlerin gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlara çıkış noktasında son derece avantajlı durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bilecik'i tanımlarken 'taşı mermer, toprağı seramik' dedik. Şimdi toprağın altından bir başka cevheri daha ekonomiye kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını birlikte duyacağız. Çünkü artık taşı mermer, toprağı sadece seramik değil, aynı zamanda altın olan yurdumuzun bir köşesinden bahsediyoruz. Cevherden mücevhere giden yolun en güzel örneklerinden birini inşallah yarın Söğüt'te Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açmış olacağız."

Bakan Dönmez'e kentteki temaslarında Bilecik Valisi Kızılkaya ile AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım da eşlik etti.


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