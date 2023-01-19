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Ekonomi

Bakan Dönmez: Saros FSRU'da faaliyet gösterecek gemi kısa süre içinde Türkiye karasularında olacak

Zeynep Beyza Kılıç   | 19.01.2023
Bakan Dönmez: Saros FSRU'da faaliyet gösterecek gemi kısa süre içinde Türkiye karasularında olacak

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da "Türkiye Ulusal Enerji Planı" ve "Türkiye Hidorjen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası"nın tanıtımında yaptığı konuşmada, Saros FSRU'da faaliyet gösterecek geminin kısa süre içinde Türkiye karasularında olacağını belirtti.

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