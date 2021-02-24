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Ekonomi

Bakan Dönmez: Önümüzdeki dönemde toplam 66,7 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı planlanmaktadır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021-2025 dördüncü uygulama döneminde toplam 66,7 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Murat Temizer   | 24.02.2021
Bakan Dönmez: Önümüzdeki dönemde toplam 66,7 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı planlanmaktadır

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021-2025 dördüncü uygulama döneminde toplam 66,7 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı planlanmaktadır" dedi.

Bakan Dönmez, "2016-2020 üçüncü uygulama döneminde yaklaşık 40 milyar lira elektrik dağıtım yatırımı yapıldı" ifadelerini kullandı.

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