Bakan Dönmez: Önümüzdeki dönemde toplam 66,7 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı planlanmaktadır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021-2025 dördüncü uygulama döneminde toplam 66,7 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021-2025 dördüncü uygulama döneminde toplam 66,7 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı planlanmaktadır" dedi.
Bakan Dönmez, "2016-2020 üçüncü uygulama döneminde yaklaşık 40 milyar lira elektrik dağıtım yatırımı yapıldı" ifadelerini kullandı.
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