Euro
9.80
Dolar
8.12
BIST 100
1,371.60
Altın
1,767.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Bakan Dönmez: Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'nda geliştirme ve üretim devam ediyor. Fatih'in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2'nin kuyu testlerini Kanuni yapacak." dedi.

Murat Temizer   | 20.04.2021
Bakan Dönmez: Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız

Ankara

Bakan Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na ( PEMT-21) video konferans yöntemiyle katıldı. 

"Sakarya Gaz Sahası'nda geliştirme ve üretim devam ediyor. Fatih'in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2'nin kuyu testlerini Kanuni yapacak." diyen Bakan Dönmez, "Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, "Petrol ve doğal gazda son 3 yıldır 93 ekipmanı yerli imkanlarla üretiyoruz. Yerlileştirdiğimiz ekipmanların bütçesi 186,5 milyon lira oldu." şeklinde konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da 18 yaş üstündeki herkes Kovid-19 aşısı olacak
Ağız sağlığı kötü olan kişilerin Kovid-19'u daha şiddetli geçirdiği saptandı
MKE Ankaragücü'nde teknik ekipten bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 259 bini aştı

Benzer haberler

Bakan Dönmez: Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız

Bakan Dönmez: Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız

Çin’e yapılan bor ihracatında ikinci tren yola çıktı

Bakan Dönmez: Geçen yıl enerji verimliliği için 635 milyon dolar yatırım yapıldı

Fatih sondaj gemisi yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı

Fatih sondaj gemisi yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı