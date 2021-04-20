Bakan Dönmez: Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'nda geliştirme ve üretim devam ediyor. Fatih'in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2'nin kuyu testlerini Kanuni yapacak." dedi.
Ankara
Bakan Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na ( PEMT-21) video konferans yöntemiyle katıldı.
"Sakarya Gaz Sahası'nda geliştirme ve üretim devam ediyor. Fatih'in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2'nin kuyu testlerini Kanuni yapacak." diyen Bakan Dönmez, "Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez, "Petrol ve doğal gazda son 3 yıldır 93 ekipmanı yerli imkanlarla üretiyoruz. Yerlileştirdiğimiz ekipmanların bütçesi 186,5 milyon lira oldu." şeklinde konuştu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.