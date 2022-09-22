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Ekonomi

Bakan Dönmez: Kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabilecek

Zeynep Beyza Kılıç   | 22.09.2022
Bakan Dönmez: Kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabilecek

Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da düzenlenen video konferans yöntemiyle katıldığı "2. Avrasya Kojenerasyon Konferansı"nda yaptığı konuşmada, kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini ve bunun için 3,5 milyar dolar yatırım öngörüldüğünü belirtti.

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