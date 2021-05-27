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Ekonomi

Bakan Dönmez: Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız 3 petrol kuyusu keşfettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini duyurdu.

Murat Temizer   | 27.05.2021
Bakan Dönmez: Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız 3 petrol kuyusu keşfettik

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti.

Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretileceğini kaydeden Dönmez, "Karadeniz’deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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