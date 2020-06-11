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Ekonomi

Bakan Dönmez: Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü TAP'ın deniz geçişi tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü olan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) deniz geçişinin tamamlandığını bildirdi.

Murat Temizer   | 11.06.2020
Bakan Dönmez: Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü TAP'ın deniz geçişi tamamlandı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü olan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) deniz geçişinin tamamlandığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl kasım ayında Türkiye ayağını Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile tamamladığımız Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü TAP'ın deniz geçişi tamamlandı. Enerjide merkez ülke rolümüzü pekiştirecek dev proje, Avrupa enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacak."

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