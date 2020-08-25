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Ekonomi

Bakan Dönmez: Giresun'da elektriği kesik abone sayımız yaklaşık 2 bin 600 civarında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Giresun'daki sele ilişkin, "Yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesilmişti, an itibarıyla şu anda elektriği kesik abone sayımız yaklaşık 2 bin 600 civarında." dedi.

Tuğba Yardımcı   | 25.08.2020
Bakan Dönmez: Giresun'da elektriği kesik abone sayımız yaklaşık 2 bin 600 civarında

Giresun

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun'daki sele ilişkin, "Yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesilmişti, an itibarıyla  şu anda elektriği kesik abone sayımız yaklaşık 2 bin 600 civarında. Ümidimiz en kısa süre içerisinde hayatın normalleşmesine katkı sağlayacak olan elektrik hizmetini süratle vatandaşlarımıza kazandırmak." dedi.

Bakan Dönmez, "Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketinin ekipleri şu anda ilçe merkezine (Dereli) geçici olarak enerji verebilmek için gayret sarf ediyor." ifadesini kullandı.

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