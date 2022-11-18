Bakan Dönmez: Aralıkta doğal gazda fiyat değişikliği olmayacak
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Aralıkta doğal gazda fiyat değişikliği olmayacak." dedi.
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