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Ekonomi

Bakan Dönmez: Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta ilk görev yerine uğurlayacağız

Murat Temizer   | 26.07.2022
Bakan Dönmez: Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta ilk görev yerine uğurlayacağız

Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız." açıklamasında bulundu.

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