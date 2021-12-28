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Ekonomi

Bakan Dönmez: 2021'de 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık

Murat Temizer   | 28.12.2021
Bakan Dönmez: 2021'de 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık

Ankara

Bakan Dönmez, "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da “Bor Çalıştayı”nda konuşuyor.  

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