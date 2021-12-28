Bakan Dönmez: 2021'de 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık
Ankara
Bakan Dönmez, "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da “Bor Çalıştayı”nda konuşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.