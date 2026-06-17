Bakan Bolat, "Bu hafta içinde 5'inci turunu gerçekleştirdiğimiz STA müzakerelerinin tamamlanması sayesinde, ticaretimizi daha rekabetçi ve entegre yapıya kavuşturarak, 40 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat: STA müzakerelerinin tamamlanmasıyla 40 milyar dolarlık ortak hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz Bakan Bolat, "Bu hafta içinde 5'inci turunu gerçekleştirdiğimiz STA müzakerelerinin tamamlanması sayesinde, ticaretimizi daha rekabetçi ve entegre yapıya kavuşturarak, 40 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Krallık Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Bryant'ı Ticaret Bakanlığında ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Bolat, "Görüşmemizde, Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığının daha da güçlendirilmesi, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) modernizasyonu, yatırımların artırılması, savunma sanayisi işbirliği, iş dünyalarımız arasındaki etkileşimin derinleştirilmesi ve üçüncü ülkelerde ortak projelerin geliştirilmesi konularını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, 2025'te 24 milyar dolara ulaşan iki ülke arasındaki ticaret hacminin, ilişkilerin güçlü potansiyelini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu hafta içinde 5'inci turunu gerçekleştirdiğimiz STA müzakerelerinin tamamlanması sayesinde, ticaretimizi daha rekabetçi ve entegre yapıya kavuşturarak, Allah'ın izniyle 40 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Türkiye, üretim gücü, stratejik konumu ve güçlü tedarik altyapısıyla Birleşik Krallık şirketleri için güvenilir ortak ve bölgesel merkez olmaya devam edecektir. Karşılıklı ticaret ve yatırımları artıracak, iş insanlarımızın önünü açacak ve ekonomik ortaklığımızı yeni alanlara taşıyacak adımları birlikte atmayı sürdüreceğiz."