Bakan Bolat, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin'i ağırladı

Mertkan Oruç
12 Mayıs 2026•Güncelleme: 12 Mayıs 2026
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Türkiye'ye atanan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin'i Bakanlık'ta ağırladıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:
"Büyükelçi ile Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumunu, ikili ticaretimizin önündeki fırsatları ve işbirliği potansiyelini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Köklü geçmişe sahip Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin, karşılıklı menfaat temelinde, sürdürülebilir biçimde gelişmeye devam edeceğine inancımız tamdır."