Türkiye-Portekiz JETCO 5. Dönem Toplantısı Lizbon'da gerçekleştirildi Türkiye-Portekiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 5. Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel eş başkanlığında Lizbon'da yapıldı.

Bakan Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Rangel ile eş başkanlığını yürüttükleri toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin yol haritasını ortaya koyduklarını belirtti.

Toplantıda ele alınan konulara da değinen Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Portekizli muhataplarımızla ikili ticaretimizin yanı sıra karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde işbirliği, sanayi ve teknoloji, enerji, tarım, çevre, ulaştırma ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda işbirliğimizi daha da derinleştirmeye yönelik kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) gündemindeki önemli başlıkları da detaylı biçimde ele aldık."

Bolat, toplantıda, Bakan Rangel ile ikili ilişkileri "kazan-kazan" ilkesi temelinde daha üst seviyeye taşıma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl tarihinin en yüksek seviyesi olan 3,7 milyar dolara ulaşmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, üçüncü ülkeler üzerinden yönelen Türk sermayesi de dikkate alındığında, Türkiye'nin Portekiz'deki toplam yatırımlarının 1,6 milyar avroya ulaşması, iş dünyamızın bu ülkeye duyduğu güvenin somut bir göstergesidir. Gerçekleştirdiğimiz JETCO Toplantısı'nın, ortaya çıkan bu somut kazanımlar ışığında, Türk ve Portekizli şirketler arasında yeni iş bağlantılarının kurulmasına ve yatırım fırsatlarının artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Bakan Bolat, Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel ile görüştü

Öte yandan Ticaret Bakanı Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Rangel ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türkiye ile Portekiz arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yılının kutlandığını belirten Bolat, "Güçlü ortaklığımıza değer veriyor ve bunun gelişerek devam etmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyası "Yuvarlak Masa"da buluşacak

Bolat, 5. Dönem JETCO Toplantısı öncesinde yapılan görüşmede, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alındığını aktararak, "Ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi gibi stratejik alanlarda işbirliğimizi daha da derinleştirmeye yönelik son derece verimli görüş alışverişinde bulunduk. Rangel ile ayrıca iş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz kapsamında önem arz eden konuları da değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Portekiz'in Türkiye için önemli ticaret ortaklarından biri olduğuna işaret eden Bolat, karşılıklı güvene dayalı güçlü ekonomik ilişkileri ve köklü kültürel bağları daha da ileriye taşıma bakımından, "JETCO Toplantısı" ile Türk ve Portekizli iş insanlarını bir araya getirecek "Yuvarlak Masa" toplantılarının, önemli katkı sağlaması noktasında mutabık kalındığını vurguladı.

Bolat, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bolat, paylaşımında Türkiye'nin, ticari diplomasi vizyonu doğrultusunda, gerçekleştirecekleri temasların, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini daha da güçlendirmesini dilediğini kaydetti.