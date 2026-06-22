Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu'nun, dışarıya bağımlı kalmadan sürekli yeni girişimleri fonlayan, kendi kendini besleyen bir finansman kaynağı olduğunu belirtti.

Bakan Bolat: "OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu" kendi kendini besleyen bir finansman kaynağı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu'nun, dışarıya bağımlı kalmadan sürekli yeni girişimleri fonlayan, kendi kendini besleyen bir finansman kaynağı olduğunu belirtti.

Bolat, OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu'nu, dışarıya bağımlı kalmadan sürekli yeni girişimleri fonlayan, kendi kendini besleyen bir finansman kaynağı olarak tanımlayarak, "Bu yeni fonun kuracağı sanayi startup işbirliği köprüsü mevcut otomotiv üretim ve yatırım gücümüzün yeni parlak ve başarılı fikirleri olacak startupların gelişmesi için önemli olacaktır." dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde, Türkiye Kalkınma Fonu (TKF) desteğiyle düzenlenen OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu'nun tanıtım toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OİB Başkanı Kemal Yazıcı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve sektör temsilcilerinin katılımıyla TİM'de gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısının açılışında konuşan Bakan Bolat, otomotiv sektörünün Türkiye'nin sanayi ve ihracatının lokomotif sektörlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Türkiye'miz 1971'de başladığı otomotiv sektöründe artık başta Avrupa olmak üzere dünyada önemli oyunculardan birisi haline gelmeyi başarmıştır." diye konuştu.

Son 55 yılda Türk otomotiv sektörünün hızla büyüdüğünü ve sektörün son 20 yılda 19 kez ihracat şampiyonu olduğunu dile getiren Bolat, geçen yılın tamamında ise 41,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Bolat, söz konusu sektörün ihracatının geçen yıl gerçekleştirilen toplam mal ihracatının yüzde 15'ine denk geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye, dünyada toplam yıllık araç üretiminde 13'üncü sıraya yükselmişti. Avrupa'da 5'inci büyük üretici ülke konumundadır. Avrupa'da ticari araç üretiminde de bazen ikinci, bazen ise birinci sırada yer alıyor. Otobüs ve hafif ticari araç segmentinde ise Avrupa'da birinci konumdadır. Bizi liderlik konumuna taşıyan geleceğin mobilite dünyasını hazırlayan başarının sırrında üç önemli faktör yer alıyor. Birincisi güçlü altyapı ve yan sanayinin varlığı, ikincisi üretim kapasitesi ve ihracat gücü, üçüncüsü de nitelikli iş gücü, güçlü mühendislik kabiliyeti ve teşebbüs gücüdür. Bu üç temel gücün birleşimiyle Türk otomotiv sanayinin bugün Avrupa ve dünyada önde gelen ülkelerden biri olması sağlanmıştır."

Dünyada yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümle ilgili gelişmelerin önemine işaret eden Bolat, "Bu iki önemli büyük dönüşüm, ikiz dönüşümler, otomotiv endüstrisinde de önemli dönüm noktaları, kırılma noktaları, meydan okumaları beraberinde getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Bolat, son 2 yıl içinde dünya ticaret alanında, ülkeler arasında yaşanan ticaretteki korumacılık rüzgarları, gümrük vergisi savaşlarının, otomotiv sektörü açısından da kritik dönemeçleri beraberinde getirdiğini aktararak, "ABD'nin otomotiv ithalatındaki gümrük vergilerini yükseltmesi, Uzak Doğu kökenli yüksek sübvansiyonlu, yüksek kapasiteli üretim kapasitesiyle dünya pazarlarındaki agresif açılımlar karşısında AB içinde de özellikle kamu alanlarında yerli üretimi amaçlayan Sanayi Hızlandırma Yasası otomotiv sanayi içinde çok önemli durumları beraberinde getirmektedir." diye konuştu.

"Önemli kararlar arifesinde Türkiye'nin de üretim, tüketim gücü asla göz ardı edilmemeli"

Bakan Bolat, Türkiye'nin otomotiv üretimi ve araç satışındaki önemine değinerek, hiçbir dünya ülkesinin Türkiye'nin üretim gücünü ve tüketim gücünü göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı.

AB'ye gerçekleştirilen dış ticaret hacmine dikkati çeken Bolat, şunları söyledi:

"AB ile 233 milyar dolarlık yıllık dış ticaretimiz geçen yıl bunun yaklaşık 4'te biri, yüzde 25'i otomotiv sanayisinden gelmektedir. Biz AB ülkelerine otomotiv, bitmiş ürün ve yedek parça ihraç ederken AB ülkelerinden de bize bitmiş ürün ve yedek parça gelmektedir. AB de Türkiye'nin otomotiv yıllık ithalatında yüzde 70'in üzerinde bir paya sahiptir. Bu açıdan önemli kararlar arifesinde Türkiye'nin de üretim, tüketim gücü ve Türk otomotiv sanayinin özellikle uluslararası küresel markalarla birlikte çok yakın ve sıkı bir entegrasyon içinde olması, karşılıklı olarak birbirine olan bağımlılığı asla göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir gerçektir."

Bolat, otomotiv sektörünün önemli bir dönüşüm içinde olduğunu belirterek, artık araç üret, sat, kullan ve at mantığından çıkıldığını, otomotiv ürünlerinin artık akıllı cihaz, akıllı araç şeklinde tanımlandığını ifade etti.

"Otomotiv sektöründe paradigma değişimi yaşanıyor"

Türkiye'nin ulaşım alanı ve dijital ekosistem yatırımlarının sektörün gelişimi için de önemli bir dönemi beraberinde getirdiğini vurgulayan Bolat, "Artık geleceğin otomotiv ekosistemi sadece araçların değil, hayat tarzımızın ve iş yapış modellerimizin de tamamen değiştiği bir vizyona ulaşmamızı gerektirmektedir." diye konuştu.

Bakan Bolat, söz konusu dönüşümün bir tercih değil, artık ekonomik bağımsızlık mücadelesi olduğunu ifade ederek, otomotiv sektöründe paradigma değişiminin yaşandığını ve gelecekte her alanda yeni teknolojik dev sanayi ve girişim şirketlerinin doğacağını kaydetti.

Teknolojik gelişmelerin ve yeni ekosisteme adaptasyon sürecinin dış ticaret yapısını da temelden etkilediğini anlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Hedeflerimizden birisi adet bazında ihracatımızı artırma çabası yanında ürettiğimiz ürünlerin kilogram başına düşen birim ihraç değerini de yükseltmek. Ucuz iş gücü veya düşük maliyetli ham madde ile rekabet eden bir sektör anlayışından ziyade patent, fikri mülkiyet ve özgün teknoloji ile hareket eden, rekabet eden ve fiyatı da kendisinin belirleyebildiği, piyasanın dikte ettiği değil, kendisinin belirleyebildiği güçlü bir konuma yükselmektir."

"Vizyonumuz kendi kendini besleyen bir finansman kaynağına ulaşmasıdır"

Bolat, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin önemine dikkati çekerek, son yıllarda yapılan yatırımlardan bahsetti.

Kamu kaldıraçlı güçlü fonların desteğiyle 1091 teknoloji girişiminin yatırım fonu almayı başardığını ifade eden Bolat, "Bu girişimlerin ekonomiye kazandırdığı toplam yatırım hacmi 175 milyar liradır. Bugün amacımız dünyadaki bütün büyük markaların tedarikçisi olan, ortağı olan güçlü otomotiv ve yan sanayi şirketlerimizin yanına yenilerini, startupları desteklemek suretiyle yükseltmektir. Rakamları ve firma sayısını ve üretim gücünü artırmaktır." diye konuştu.

Son 5 yılda 5,6 milyar doların üzerinde girişim sermayesi yatırımı çekerek bir rekor kırıldığını dile getiren Bolat, söz konusu yatırımların kayda değer bir kısmını da yabancı uluslararası yatırımcıların yaptığını söyledi.

Ticaret Bakanı Bolat, OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu'nun hedeflerine ilişkin finansal ve stratejik destek sağlamaya ve AR-GE, tasarım faaliyetlerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fonun hedefleri, üretim, tedarik, hizmet sürecinde yaşanan köklü değişikliğe finansal ve stratejik destek sağlamak. İkinci hedefi, AR-GE tasarım faaliyetine yoğunlaşmış startuplar, AR-GE ve tasarım odaklı teknoloji girişimleriyle otomotiv sanayimiz arasında destekleyici bağlar kurmak, yeni fikir ve girişimlerin ihtiyaç duyduğu kritik finansal destekleri sağlayabilmek, ihracat potansiyelini büyütmek amacıyla stratejik girişim sermayelerini finansal açıdan desteklemek. Vizyonumuz şudur, bu fonun dışarıya bağımlı kalmadan sürekli yeni girişimleri fonlayan, kendi kendini besleyen bir finansman kaynağına ulaşmasıdır.

Bu yeni fonun kuracağı sanayi startup işbirliği köprüsü mevcut otomotiv üretim ve yatırım gücümüzün yeni parlak ve başarılı fikirleri olacak startupların gelişmesi için önemli olacaktır. OİB'nin üretim ve sanayi gücü, TKF'nin de akıllı finansman uzmanlığını birleştirmek suretiyle benzersiz bir girişim ekosistemi meydana getirmeyi amaçlıyoruz. Diğer taraftan bu girişim sermayesi yatırım fonunda akıllı araç, sürüş alanı, otomotiv, mobilite araç yazılımları, otonom sürüş dikeyindeki yeni nesil akıllı ulaşım çözümleri gibi elektrikli araç ekosistemini desteklemek, yeşil dönüşüm ve sıfır emisyon hedeflerini desteklemek gibi önemli ve dijitalleşme, akıllı cihaz ekosistemini desteklemek gibi hedeflerimiz olacaktır."