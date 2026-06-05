Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda, kurallar bazlı çok taraflı ticaret sisteminin DTÖ etrafında güçlendirilmesinin dünyada ekonomik büyümenin yegane anahtarı olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, OECD'de kurallar bazlı ticaret sisteminin önemine dikkati çekti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda, kurallar bazlı çok taraflı ticaret sisteminin DTÖ etrafında güçlendirilmesinin dünyada ekonomik büyümenin yegane anahtarı olduğunu belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te 3-4 Haziran'da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı düzenlendi.

Toplantının ilk günkü oturumlarına katılan Bolat, burada Ukraynalı, Kanadalı, Bulgaristanlı, İsviçreli ve Katarlı bakanların yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, AA muhabirine Paris'teki temaslarını ve OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'nı değerlendirdi.

Bolat, her yıl Paris'te haziranda OECD'ye üye 38 ülkenin ticaret veya ekonomi bakanlarının iştirakiyle 2 günlük OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı düzenlendiğini anımsattı.

Bu yıl Finlandiya'nın başkanlık ettiği toplantıya ayrıca Latin Amerika ve Körfez ülkelerinden de katılım olduğunu aktaran Bolat, toplantının bu yılki konusunun "sanayi politikaları" olduğunu söyledi.

Bolat, bu konuda Batı'da genel bir kaygı ve endişe yaşandığını kaydederek, Avrupa ve ABD'nin özellikle Uzak Doğu'dan aşırı kapasite ve sübvansiyonlu ihracatlar nedeniyle artan dış ticaret açıkları karşısında sanayi politikasında yeni bir dönüşüm başarmak istediğine dikkati çekti.

Bakan Bolat, OECD'de bu konuya ilişkin yaptıkları konuşma hakkında şunları aktardı:

"Özellikle tüm dünyada ticaretin serbestleşmesi ve kurallar bazlı çok taraflı ticaret sisteminin Dünya Ticaret Örgütü etrafında mutlaka güçlendirilmesi ve muhafaza edilmesinin dünyada ekonomik gelişme ve büyümenin ve dünya ticaretindeki ilerlemenin yegane anahtarı olduğunu vurguladık."

Bolat, Türkiye'nin özellikle son 20 senede sanayi politikalarında ihracata dayalı büyüme ve dış ticaretteki serbestleşme ile çok güçlü bir ekonomik büyüme sağladığının altını çizerek toplantıda imalat sektörünün Türkiye'de istihdam ve ihracatta güçlü paylarının olduğunu vurguladıklarını belirtti.

Burada ayrıca sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa bu anlamda işbirliği yapmanın ve serbest ticarete yönelik açılımların dünya ekonomisi için hayati olduğunu dile getirdiklerini aktaran Bolat, toplantı kapsamında yaptıkları ikili görüşmelerde karşılıklı ekonomik ilişkilerdeki mevcut konuların üzerinden geçtiklerini ve sıkıntılı konuların nasıl aşılacağı konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'ndaki son gelişmeler

Bolat, toplantı kapsamında DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kachka ile yaptıkları görüşmede ise Serbest Ticaret Anlaşması'nı ele aldıklarını kaydetti.

Türkiye'nin bu anlaşmayı 3 yıl önce onayladığını hatırlatan Bolat, söz konusu anlaşmanın Ukrayna tarafında da onay sürecinin parlamentoda başlatıldığını ve kısa bir sürede tamamlanacağını dile getirdi.

Bolat, "Ümit ederiz ki fazla uzun bir zaman geçmeden Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi mümkün olabilir." diyerek görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ilişkileri ve Ukrayna'nın yeniden inşası ile alakalı konuları ele aldıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki Ukrayna'nın Yeniden İnşası Forumu'nun 3'üncüsüne Türkiye'nin eylülde ev sahipliği yapmasını teklif ettiklerini dile getiren Bolat, Ukrayna tarafının bunu kabul ettiğini kaydetti.

Bolat, Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu ile yaptıkları görüşmede önemli konu başlıklarını ele aldıklarını belirterek, kısa bir süre önce Türkiye'den Kanada'ya haftalık uçuş sayısının 12'den 21 frekansa yükseltildiğini kaydetti.

Bunun çok sevindirici bir haber olduğunu dile getiren Bolat, Enerji Bakanlığının martta Kanada tarafıyla CANDU tipi nükleer reaktör inşası konusunda bir anlaşma imzaladığını hatırlattı.

Bolat, bu konuda iki ülkenin enerji bakanlıkları arasında görüşmelerin sürdüğünü kaydederek, Türkiye'de madencilik alanında önemli Kanadalı yatırımcıların olduğunu, ikili görüşmede de bu alanda yeni yatırımlara davet ettiklerini belirtti.

ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile toplantı kapsamında Türkiye-ABD arasındaki ticaret ilişkilerindeki konuları görüştüklerini söyleyen Bolat, bu konuda devam eden müzakere süreçleri olduğunu kaydetti.

"Yıllık ticaretimiz Bulgaristan'la 9 milyar dolara ulaştı"

Bolat, Paris'teki toplantı vesilesiyle Bulgaristan Ekonomi, Yatırımlar ve Sanayi Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov ile görüştüklerini belirterek Türkiye ve Bulgaristan arasında mükemmel ilişkiler olduğunu söyledi.

"Yıllık ticaretimiz Bulgaristan'la 9 milyar dolara ulaştı ve hedefimiz 10 milyar doları inşallah bu yıl ya da gelecek yıl yakalamak." diyen Bolat, iki ülke arasında 3 önemli gümrük geçiş noktası olduğunu hatırlattı.

Bolat, "Burada da geçişlerin hızlanması, gurbetçilerimizin bu yaz 3 ay boyunca geliş gidişlerinde tıkanma olmaması için bizim aldığımız ekstra tedbirlerden bahsedip Bulgar tarafında da benzeri bir ricada bulunduk." diyerek Türkiye ile Bulgaristan arasında Ortak Gümrük Komitesi'nin gelecek hafta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da toplanacağını belirtti.

Fransa ziyareti kapsamında 2 Haziran'da Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier, Fransız İş Adamları ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) ve Fransız yatırımcı üyeleriyle görüştüklerini ifade eden Bolat, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) çatısı altında ise Fransa'daki Türk iş insanları ile 2 saati aşan bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

Bolat, OECD ziyareti ve Fransa'ya yaptıkları ikili toplantıların Türkiye açısından faydalı ve verimli geçtiğini dile getirdi.