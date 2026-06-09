Bakan Bolat: İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansı öncülüğünde Gaziantep’te düzenlenen AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep‘in “Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar” başlıklı oturumda konuştu.

Bakan Bolat, "Suriye'de birinci önceliğimiz devlet bütünlüğünün, milli birlik ve toprak bütünlüğünün korunması." dedi.

Bolat, "İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz." açıklamasında bulundu.

"Türkiye ile Suriye arasında 2030'lu yılların başlarında 10 milyar dolar ticarete ulaşmayı hedef olarak belirledik." diyen Bolat, "Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız, mevzuatla ilgili çalışmalar yapılıyor. Suriye milli para biriminin basılması noktasında temaslar sürüyor." ifadelerini kullandı.