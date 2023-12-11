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Ekonomi

Bakan Bolat: Dış ticaret açığındaki azalışın kasım ayı cari işlemler hesabına pozitif katkısını bekliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış ticaret açığındaki azalışın kasım ayı cari işlemler hesabına pozitif katkısını bekliyoruz. Yıllıklandırılmış bazda cari açıkta düşüşün süreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Bakan Bolat: Dış ticaret açığındaki azalışın kasım ayı cari işlemler hesabına pozitif katkısını bekliyoruz

Ankara

Bakan Bolat, işsizlik ve ödemeler dengesi rakamlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bugün açıklanan önemli makro göstergelerle, ekonomideki olumlu ve güçlü performansın teyit edildiğini bildiren Bolat, ekim ayında ödemeler dengesinde 186 milyon dolar fazla verildiğini, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının ise 5,1 milyar dolar fazlayla güçlü seyrini koruduğunu aktardı.

"Hizmet ihracatı rekor seviyeye ulaştı"

Bolat, ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 51,7 milyar dolardan 50,7 milyar dolara gerilediğine, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 34,9 milyar dolar fazla verildiğine dikkati çekerek, "Ekim ayında cari fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 24,6 azalarak 6,5 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ekim ayında hizmet ihracatımız yıllık yüzde 6,9 artışla 10,1 milyar dolar, hizmet ihracatımızın önemli kalemlerinden seyahat gelirlerimiz ise yüzde 3,9 artışla 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece hizmet ihracatımız ekim ayında 99,3 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimizde de ekim ayında 47,1 milyar dolarla rekor seviye kaydedilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımda Ticaret Bakanlığının geçici verileri kapsamında dış ticaret açığının yıllık yüzde 32,6 azalarak 5,9 milyar dolar olduğunu anımsatan Bolat, "Dış ticaret açığındaki bu azalışın kasım ayında da cari işlemler hesabına pozitif katkı sağlamayı sürdürmesini bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığında düşüşün devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca ekimde sanayi üretiminde yıllık yüzde 1,1 (takvim etkisinden arındırılmış) büyüme devam etmiş ve üretimdeki bu artış istihdam rakamlarına da pozitif yansımıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, işsizlik oranın 0,5 azalışla yüzde 8,5 seviyesine gerilediğine ve son 11 yılın en düşük seviyesine geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnovasyon, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve adil bölüşüm öncelikleri etrafında şekillenen makro ekonomik politikalarımızla, Türkiye ekonomisini daha rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız. Ticaret Bakanlığı olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli üreticiyi korumaya dönük ithalat politikalarımızla cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza kararlıkla devam edeceğiz. Bu bağlamda sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda makroekonomik istikrarı pekiştirerek Türkiye ekonomisini Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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