Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Parlamentosu'nun, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni sanayi düzenlemelerine ilişkin tutumunu belirlerken Türkiye'nin AB ile ticari entegrasyonunun stratejik önemini yansıtan bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini bildirdi.

Bakan Bolat, Brüksel'de Türkiye ile AB arasındaki ticari entegrasyonun stratejik önemini vurguladı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Parlamentosu'nun, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni sanayi düzenlemelerine ilişkin tutumunu belirlerken Türkiye'nin AB ile ticari entegrasyonunun stratejik önemini yansıtan bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini bildirdi.

Bolat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Brüksel temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Brüksel temaslarımız kapsamında, Avrupa Parlamentosu'nun yasama süreçlerindeki paydaşlarla bir araya geliyoruz." ifadesini kullanan Bolat, AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası (IAA) Taslağı Avrupa Halk Partisi (EPP) Gölge Raportörü Dirk Gotink ve Uluslararası Ticaret Komitesi (INTA) Başkan Yardımcısı Iuliu Winkler ile bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Bolat, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, AB'nin yeni dönem küresel rekabetçilik ekseninde geliştirdiği sanayi politikaları kapsamında Sanayi Hızlandırma Yasası ve Made in EU yaklaşımının entegre değer zincirlerimize etkilerini değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nun söz konusu düzenlemelere yönelik tutumunu belirlerken, Türkiye'nin ticari entegrasyonunun stratejik önemini yansıtan bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine işaret eden Bolat, "İlerleyen süreçte Avrupa Parlamentosu'nun, 30 yıllık Gümrük Birliği ortaklığımızı, ikili anlaşmalarımızı ve köklü ortaklık hukukumuzu gözeten, bu kazanılmış haklara saygılı ve rasyonel bir ilerleme raporu perspektifi ortaya koyması yönündeki beklentimizi de kendileriyle paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ortaklığın karşılıklı fayda temelinde güçlendirilmesi için temasları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Bolat’ın, iki gün sürecek Brüksel programı kapsamında, AB Komisyonunun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Ekonomi, Verimlilik, Uygulama ve Basitleştirmeden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis'in yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kabine şefi Björn Seibert ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.