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Ekonomi

Bakan Bilgin: Sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ettiklerini" belirterek, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesini yaş sınırı olmadan çözdüklerini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 28.12.2022
Bakan Bilgin: Sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz. Hayırlı olsun."

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