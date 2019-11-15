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Ekonomi

Bakan Bekir Pakdemirli: Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, IPARD II kapsamında verilen tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri için baz hibe oranının yüzde 40'dan yüzde 50'ye yükseltildiğini bildirdi.

Sefa Şengül   | 15.11.2019
Bakan Bekir Pakdemirli: Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, IPARD II Programı İzleme Komitesi'nin 9'uncu resmi toplantısı Trabzon'da gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hibe oranlarına dair modifikasyon önerisinin kabul edildiğini kaydetti.

Pakdemirli, IPARD II kapsamında tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri için baz hibe oranının yüzde 40'dan yüzde 50’ye yükseltildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı. Gerçek kişi başvurularında ise bu oran yüzde 55 olarak belirlendi. Bu değişiklikle mevcut tesis ve yeni kurulum işletme arasındaki yüzde 10 hibe desteği oranı farkı da ortadan kalkmış oldu. Ayrıca, 40 yaş altı başvurular ile dağlık alanda yapılacak yatırımlar için ilave yüzde 5 hibe oranı devam edecek. Üretici örgütü ve kooperatiflere yüzde 60 hibe oranı uygulaması da sürecek. Yine hali hazırda kadın girişimcilere sıralama kriterlerinde 10 puanlık avantaj da devam edecek."

Pakdemirli, resmi sürecin tamamlanmasının ardından hibe oranındaki artışın yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü'nün başkanlığında yapılan toplantıya, Avrupa Komisyonu ve AB Türkiye Delegasyonundan yetkililerin yanı sıra ilgili bürokrat ve uzmanlar katıldı.

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