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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de ''Celal Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi Açılış Töreni''nde konuşuyor.
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Ekonomi

Bakan Bayraktar: Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazır

Bakan Bayraktar, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazır girildiğini, kapasitesini 5,6 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Handan Kazancı, Firdevs Yüksel  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Bakan Bayraktar: Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazır

İstanbul

Bakan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Bayraktar, tesisteki çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2007'de devreye alınan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin ülkenin ilk yer altı doğal gaz deposu olduğunu söyledi.

Kapasite artırma çalışmaları kapsamında tesisin 4,6 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaştığını belirten Bayraktar, "En son Sayın Cumhurbaşkanı'mızın geçen yıl açılışını yaptığı minvalde 4,6 milyar metreküplük bir doğal gaz hacmini burada depoluyoruz. Bugün itibarıyla bu depoda yüzde 100 doluluk oranına sahibiz. Kışa son derece hazır giriyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, tesisin yapılan yatırımlarla İstanbul'un tüm kış boyunca ihtiyacı olacak gazı tek başına karşılama kabiliyetine sahip bir tesis haline geldiğine dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Doğal gazda merkez ülke olma noktasındaki altyapı çalışmalarımızın en önemli unsurlarından biri bu tesis. Cumhurbaşkanı'mızın bahsettiği Trakya'da doğal gaz merkezinin ana üssü burası. Dolayısıyla burada 4,6 milyar metreküplük doğal gazı depolama kabiliyetine sahibiz. Hem arz güvenliğimiz için hem de doğal gazda ihracatçı, doğal gazın ticaretini yapan bir ülke olmamız açısından fiziki merkezlerden biri. Burayı daha da geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde, buradaki kapasiteyi 5,6'ya veya 6 milyar metreküpe, yani 1 milyar metreküplük ilave kapasite geliştirecek bir proje üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde buranın kapasitesini artırmak istiyoruz."

Tesisin çevreci özelliklerine de değinen Bayraktar, "Enerjisinin tamamını yenilenebilir enerjiden karşılayan ve önümüzdeki süreçte yeni bir ilave rüzgar türbini yatırımıyla kapasitesini daha da artıracağımız bir tesis. Hem çevreci uygulamalarıyla hem de enerjisini karbonsuz, yenilenebilir enerjiden karşılaması noktasında Avrupa'da örnek bir tesis. Denizde depolama kapasitesi yönüyle de Avrupa'nın en büyük yer altı doğal gaz deposu. Dolayısıyla kışa hazırız. Arz güvenliğiyle alakalı herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz." dedi.

Bayraktar, planlanan şekilde ocak ayından önce tesislerde doğal gazın depolandığını belirterek, "Bu kış ve önümüzdeki kışlarda arz güvenliğimiz açısından, özellikle İstanbul'un arz güvenliği açısından, bölgenin arz güvenliği açısından, ilerleyen dönemde de doğal gaz ticaret merkezimizin ana üssü olması açısından bu tesis önemli. Bu tesiste çalışmalarımıza bu minvalde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


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