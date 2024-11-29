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Ekonomi

Bakan Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız

Nuran Erkul Kaya  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Bakan Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız

Londra

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra’daki çeşitli temaslarının ardından Londra Başkonsolosluğu’nda basın toplantısı düzenledi.

Bayraktar, "Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse Türkiye'nin ekonomisine, zarar vereceğini söylüyoruz." açıklamasında bulundu.

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