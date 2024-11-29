Bakan Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız
Londra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra’daki çeşitli temaslarının ardından Londra Başkonsolosluğu’nda basın toplantısı düzenledi.
Bayraktar, "Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse Türkiye'nin ekonomisine, zarar vereceğini söylüyoruz." açıklamasında bulundu.
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