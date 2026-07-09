Bakan Bayraktar: (Irak-Türkiye boru hattı) Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak anlaşmayı son aşamasına getirdik

Mustafa Deveci
09 Temmuz 2026•Güncelleme: 09 Temmuz 2026
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi.
Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattına ilişkin, “Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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