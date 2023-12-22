Bakan Bayraktar: 2022'de enerjide dışa bağımlılık yüzde 67,8'e düştü
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022'de enerjide dışa bağımlılığın yüzde 67,8'e düştüğünü bildirdi.
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2024-2030 Enerji Verimliliği Planı kapsamında, 100 milyon ton karbon salımını azaltmayı hedeflediğini belirtti.
Bayraktar, Türkiye'de emisyon ticaretini EPİAŞ bünyesinde gelecek yıl hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.