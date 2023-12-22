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Ekonomi

Bakan Bayraktar: 2022'de enerjide dışa bağımlılık yüzde 67,8'e düştü

Zeynep Beyza Kılıç  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
Bakan Bayraktar: 2022'de enerjide dışa bağımlılık yüzde 67,8'e düştü

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022'de enerjide dışa bağımlılığın yüzde 67,8'e düştüğünü bildirdi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2024-2030 Enerji Verimliliği Planı kapsamında, 100 milyon ton karbon salımını azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Bayraktar, Türkiye'de emisyon ticaretini EPİAŞ bünyesinde gelecek yıl hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

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