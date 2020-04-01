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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan ücretli öğretmen ve usta öğreticilere ek ders ücreti açıklaması

Bakan Albayrak, "Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Enes Duran   | 01.04.2020
Bakan Albayrak'tan ücretli öğretmen ve usta öğreticilere ek ders ücreti açıklaması

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Kovid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarının taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Kovid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarının taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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