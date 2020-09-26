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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan 'Türkiye için varız' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Muhammet Emin Horuz   | 26.09.2020
Bakan Albayrak'tan 'Türkiye için varız' paylaşımı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, 200 günde devreye alınan ekonomik destek paketlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Türkiye için varız" ifadesine yer veren Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"200 günde devreye aldığımız paketler; İstikrar Kalkanı Paketi, Esnaf Destek Paketi, İş'e Devam Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Temel İhtiyaç Desteği. Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz."

Bakan Albayrak'ın paylaşımında söz konusu ekonomik destek paketlerine ilişkin bir video da yer aldı. Buradaki bilgilere göre, perakendeden tiyatroya kadar birçok sektöre vergi öteleme imkanı sağlandı.Taksit, faiz ve anapara ödemeleri ötelendi. Mevcut krediler yapılandırıldı. Firmalara üç aylık personel gideri kadar limit tanındı.

Söz konusu paketler kapsamında, yatırım destekleri sağlandı. Esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay süreyle ertelendi. Çeşitli sektörlerde KDV indirimleri gerçekleştirildi.

Söz konusu dönem içinde, Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak, tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Konut satışları haziran ayında yüzde 209,7 artarak, tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı.

Sanayi Üretimi Endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Türkiye haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. İhracat temmuz ayında 15 milyar dolara ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu. Fatih Sondaj Gemisi'nin doğalgaz rezervi keşfiyle birlikte, Türkiye'nin gündeminden "cari açık" konusunun kaldırılarak döviz ve cari fazlanın konuşulacağı yeni bir sürece girildi.

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