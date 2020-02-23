Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, G-20 Finans Bakanları Toplantısı'nda Güney Kore Başbakan Yardımcısı Nam-Ki Hong ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ekonomik iş birliği ve bölgesel gelişmelere ilişkin toplantılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen G-20 Finans Bakanları Toplantısı'nda küresel ekonomi gündemiyle ilgili görüşlerini paylaştıklarını kaydetti.
Riyad’da düzenlenen G-20 Finans Bakanları Toplantısında küresel ekonomi gündemiyle ilgili görüşlerimizi paylaştık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 23, 2020
G. Kore Başbakan Yrd. Sn. Nam-Ki Hong ve ABD Hazine Bakanı Sn. Steven Mnuchin ile ekonomik işbirliğimiz ve bölgesel gelişmelere ilişkin toplantılar gerçekleştirdik. pic.twitter.com/Jsdae3VnU0
Bakan Albayrak, Güney Kore ve ABD'li yetkililerle bir araya geldiklerini belirterek, "Güney Kore Başbakan Yardımcısı Nam-Ki Hong ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ekonomik iş birliğimiz ve bölgesel gelişmelere ilişkin toplantılar gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.