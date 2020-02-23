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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, G-20 Finans Bakanları Toplantısı'nda Güney Kore Başbakan Yardımcısı Nam-Ki Hong ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ekonomik iş birliği ve bölgesel gelişmelere ilişkin toplantılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Enes Duran   | 23.02.2020
Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen G-20 Finans Bakanları Toplantısı'nda küresel ekonomi gündemiyle ilgili görüşlerini paylaştıklarını kaydetti.

Bakan Albayrak, Güney Kore ve ABD'li yetkililerle bir araya geldiklerini belirterek, "Güney Kore Başbakan Yardımcısı Nam-Ki Hong ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ekonomik iş birliğimiz ve bölgesel gelişmelere ilişkin toplantılar gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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