Euro
8.95
Dolar
7.68
BIST 100
1,103.82
Altın
1,853.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep’te “TEKNOFEST 2020”nin açılış töreni “Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı”
logo
Ekonomi

Bakan Albayrak: Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin, "İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 24.09.2020
Bakan Albayrak: Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı kapasite kullanım oranına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Söz konusu orandaki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Kapasite kullanım oranı, eylül ayında 1,3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da son 24 saatte 2 bin 143 Kovid-19 vakası tespit edildi
İsrail'de karantina kararının ardından 100 binden fazla kişi işsiz kaldı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
'Her düğünü bir cenaze ile gölgelemeyelim artık'
'Doktorlara 'Ölüyorum, beni kurtarın' diye yalvardım'

Benzer haberler

Bakan Albayrak: Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor

Bakan Albayrak: Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor

Kapasite kullanım oranı salgın öncesi döneme yaklaştı

Kapasite kullanım oranı eylülde arttı

Gıda Komitesi üç bakanın katılımıyla toplandı

Gıda Komitesi üç bakanın katılımıyla toplandı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi
Bakan Albayrak: Hedefimiz dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak

Bakan Albayrak: Hedefimiz dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak