Bakan Albayrak: Yılı pozitif büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Özellikle 2. yarıda beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlama ile yılı pozitif büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz." dedi.
İstanbul
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'ne katıldı.
Albayrak, burada yaptığı konuşmda, "Özellikle 2. yarıda beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlama ile yılı pozitif büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Merkez Bankasının faiz düşürme kararına ilişkin Bakan Albayrak, "Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz." diye konuştu.
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